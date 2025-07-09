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Правоохоронці затримали підлітка, якого підозрюють у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень знайомому. Інцидент стався у Снігурівці поблизу місцевого магазину, де між двома хлопцями раптово виник конфлікт

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Миколаївській області, передає RegioNews.

Відомо, що в ході суперечки 17-річний юнак дістав ніж і вдарив ним 22-річного знайомого в живіт. Після скоєного нападник втік із місця події. Знаряддя злочину він викинув неподалік залізничної станції.

Постраждалого доставили до лікарні у тяжкому стані — після проведеної операції він перебуває під медичним наглядом.

Поліцейські встановили особу нападника та затримали його. Хлопцеві оголосили підозру. Тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

"Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід", — йдеться в повідомленні.