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04 липня 2025, 08:16

Двоє на одного: у Вінниці побили 15-річного хплопця

04 липня 2025, 08:16
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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До поліції звернулася жителька Вінниці із заявою про те, що невідомі побили її 15-річного сина. Інцидент трапився біля одного з магазинів на вулиці Келецькій

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Після події хлопець звернувся до лікарні з тілесними ушкодженнями.

У ході перевірки ювенальні поліцейські встановили, що до побиття причетні двоє мешканців Вінниці віком 15 та 18 років. Їх опитали в присутності батьків.

За процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, вчинене групою осіб.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині 17-річний хлопець жорстоко побив підлітка. За фактом події розпочато кримінальне провадження.

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Вінниця підліток Побиття лікарня тілесні пошкодження поліція
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