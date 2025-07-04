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04 липня 2025, 05:05

У Харкові засудили чоловіка, який намагався вбити жінку та її 12-річну доньку

04 липня 2025, 05:05
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Суд визнав винним 40-річного жителя Харкова у закінченому замаху на умисне вбивство двох осіб. Він ледь не зарізав жінку та її 12-річну дитину

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, жорстокий напад стався у січні 2023 року в одній з квартир на вулиці Полтавський Шлях.

Чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, попросився залишитись на ніч у знайомих через комендантську годину. Пізніше господарка прокинулась через увімкнене світло та вийшла з кімнати. У коридорі на чекав нападник, який завдав їй удару ножем-сокирою по голові. Потерпіла впала на підлогу, а зловмисник пішов до дитячої кімнати, де спала її 12-річна донька.

Фігурант також завдав дівчинці низку ударів ножем-сокирою по голові, руках і ногах. Дитина вибігла з квартири до матері, яка кликала на допомогу сусідів. Правоохоронці затримали нападника. На щастя, медики вчасно надали допомогу та врятували життя матері та дитини.

Свою провину фігурант так і не визнав. Свідчення потерпілих, свідків, результати експертиз та огляду місця події повністю підтвердили вину зловмисника.

"Йому призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі", — йдеться в повідомленні.

Також засуджений має виплатити потерпілим 900 тисяч гривень моральної шкоди.

Раніше повідомлялося, що на Житомирщині чоловік вбив двох жінок. Зловмисник бив жертв стільцем, а потім задушив.

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