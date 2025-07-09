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Правоохранители задержали подростка, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений знакомому. Инцидент произошел в Снегиревке вблизи местного магазина, где между двумя парнями внезапно возник конфликт

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Николаевской области, передает RegioNews.

Известно, что в ходе спора 17-летний юноша получил нож и ударил им 22-летнего знакомого в живот. После совершенного нападавший сбежал с места происшествия, а орудие преступления выбросил неподалеку от железнодорожной станции.

Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии — после проведенной операции он находится под медицинским наблюдением.

Полицейские установили личность нападавшего и задержали его. Парню объявили подозрение. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.

"В ближайшее время суд будет избирать подозреваемому меру пресечения", — говорится в сообщении.