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24 червня 2025, 10:26

На Одещині 32-річна жінка зарізала пенсіонерку

24 червня 2025, 10:26
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Поліцейські встановили підозрювану у вбивстві літньої жительки Одеського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці з’ясували, що напередодні в будинку загиблої перебувала її 32-річна односельчанка, яка допомагала по господарству. Між жінками виник побутовий конфлікт, у ході якого гостя схопила кухонний ніж і вдарила ним господиню. Від отриманого поранення потерпіла загинула на місці.

Попередньо, причиною смерті пенсіонерки стала проникаюча колото-різана рана шиї. Точну причину встановить судово-медична експертиза.

Поліцейські затримали жінку. У скоєному вона зізналась. Їй загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині чоловік до смерті побив дружину.

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