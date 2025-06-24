На Одещині 32-річна жінка зарізала пенсіонерку

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці з’ясували, що напередодні в будинку загиблої перебувала її 32-річна односельчанка, яка допомагала по господарству. Між жінками виник побутовий конфлікт, у ході якого гостя схопила кухонний ніж і вдарила ним господиню. Від отриманого поранення потерпіла загинула на місці.

Попередньо, причиною смерті пенсіонерки стала проникаюча колото-різана рана шиї. Точну причину встановить судово-медична експертиза.

Поліцейські затримали жінку. У скоєному вона зізналась. Їй загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині чоловік до смерті побив дружину.