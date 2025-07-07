Теракт в Одесі: правоохоронці затримали підривника авто

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Працівники Служби безпеки та Національної поліції затримали агента російських спецслужб, який вранці 5 липня вчинив теракт в Одесі

Про це повідомив пресцентр СБУ, передає RegioNews.

За матеріалами справи, зловмисником виявився раніше засуджений 22-річний мешканець Запоріжжя. Окупанти завербували його через Телеграм-канали.

За даними слідства, ворожий агент заклав заздалегідь підготовлений саморобний вибуховий пристрій (СВП) під зазначений куратором автомобіль. Для відеотрансляції вибуху в онлайн-режимі, він встановив телефон із віддаленим доступом навпроти спланованого місця теракту.

"Унаслідок вибуху постраждав цивільний чоловік: він отримав тяжкі тілесні ушкодження, а транспортний засіб, під яким знаходився СВП, повністю знищено", — повідомили в СБУ.

Після підриву виконавець намагався виїхати з Одещини, сподіваючись "залягти на дно". Його затримали "по гарячих слідах".

Слідчі повідомили російському агенту про підозру в теракті. Фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у суботу в Київському районі Одеси стався вибух автомобіля, що був припаркований на вулиці Варненській. Раніше повідомлялося, що постраждав військовий.