Теракт в Одесі: правоохоронці затримали підривника авто
Працівники Служби безпеки та Національної поліції затримали агента російських спецслужб, який вранці 5 липня вчинив теракт в Одесі
Про це повідомив пресцентр СБУ, передає RegioNews.
За матеріалами справи, зловмисником виявився раніше засуджений 22-річний мешканець Запоріжжя. Окупанти завербували його через Телеграм-канали.
За даними слідства, ворожий агент заклав заздалегідь підготовлений саморобний вибуховий пристрій (СВП) під зазначений куратором автомобіль. Для відеотрансляції вибуху в онлайн-режимі, він встановив телефон із віддаленим доступом навпроти спланованого місця теракту.
"Унаслідок вибуху постраждав цивільний чоловік: він отримав тяжкі тілесні ушкодження, а транспортний засіб, під яким знаходився СВП, повністю знищено", — повідомили в СБУ.
Після підриву виконавець намагався виїхати з Одещини, сподіваючись "залягти на дно". Його затримали "по гарячих слідах".
Слідчі повідомили російському агенту про підозру в теракті. Фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у суботу в Київському районі Одеси стався вибух автомобіля, що був припаркований на вулиці Варненській. Раніше повідомлялося, що постраждав військовий.
СБУ кваліфікувала вибух автомобіля в Київському районі Одеси вранці 5 липня як спробу теракту.