Оккупанты накрыли Николаевщину из артиллерии: есть жертва, ранена женщина

иллюстративное фото: Нацполиция

За прошедшие сутки российские войска терроризировали Куцурубскую и Очаковскую общины Николаевского района дронами-камикадзе и артиллерией. Из-за вражеских ударов погиб мужчина, пострадала женщина

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

Известно, что 30 июня враг совершил артиллерийский обстрел Куцурубской общины.

"В результате чего в с. Дмитровка убит 45-летний мужчина, ранена 37-летняя женщина, которая была госпитализирована в медучреждение", — говорится в сообщении.

Наутро состояние пострадавшей – стабильное, средней тяжести. В селе повреждены частные дома, два учебных заведения и магазин.

Также оккупанты атаковали FPV-дронами акваторию Очаковской общины. Там обошлось без пострадавших.