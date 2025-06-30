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30 червня 2025, 20:25

На Херсонщині евакуювали 8 цивільних із прифронтового Берислава

30 червня 2025, 20:25
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фото: скріншот із відео/Національна поліція України
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Поліцейські Херсонщини успішно евакуювали восьмеро цивільних із прифронтового Берислава, попри обстріли, дрони та заміновані дороги

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

До поліції звернулися з проханням терміново допомогти людям, які опинилися у небезпечній ситуації. Серед евакуйованих - 86-річний чоловік, подружжя віком 45 і 41 року, яке потребувало швидкої евакуації через травму чоловіка, а також пара у віці 71 та 60 років.

Окрім них, поліцейські вивезли 76-річного жителя міста і двох жінок, віком 70 та 59 років, які чекали на можливість переїхати у більш безпечне місце. Люди отримали допомогу у зборі необхідних речей і транспорт для перевезення.

Попри складні умови - обстріли, удари безпілотників та заміновані дороги - евакуаційні групи змогли дістатися до потрібних адрес. Громадян доставили на броньованих автомобілях до безпечних локацій або медичних закладів, де вони можуть отримати необхідну допомогу.

Нагадаємо, примусова евакуація на Донеччині: скільки дітей досі в небезпеці.

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Херсонська область евакуація евакуаційний бронемобіль поліція обстріли дороги
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