фото: скріншот із відео/Національна поліція України

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

До поліції звернулися з проханням терміново допомогти людям, які опинилися у небезпечній ситуації. Серед евакуйованих - 86-річний чоловік, подружжя віком 45 і 41 року, яке потребувало швидкої евакуації через травму чоловіка, а також пара у віці 71 та 60 років.

Окрім них, поліцейські вивезли 76-річного жителя міста і двох жінок, віком 70 та 59 років, які чекали на можливість переїхати у більш безпечне місце. Люди отримали допомогу у зборі необхідних речей і транспорт для перевезення.

Попри складні умови - обстріли, удари безпілотників та заміновані дороги - евакуаційні групи змогли дістатися до потрібних адрес. Громадян доставили на броньованих автомобілях до безпечних локацій або медичних закладів, де вони можуть отримати необхідну допомогу.

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