Росіяни обстріляли Миколаївщину: пошкоджена цивільна інфраструктура

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Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

Відомо, що вчора ворог шість разів атакував Куцурубську громаду FPV-дронами.

Внаслідок однієї з атак у селі Іванівка пошкоджений приватний будинок. У селі Дмитрівка під удар окупантів також потрапив приватний будинок. Крім того, в селі Яселка пошкоджений приватний будинок і легковий автомобіль.

"Постраждалих немає", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні окупанти скинули КАБ на Запоріжжя. Тяжкі поранення дістали двоє жінок.