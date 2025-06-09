Росіяни обстріляли Миколаївщину: пошкоджена цивільна інфраструктура
Протягом минулої доби російські війська тероризували Куцурубську громаду Миколаївського району дронами-камікадзе
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.
Відомо, що вчора ворог шість разів атакував Куцурубську громаду FPV-дронами.
Внаслідок однієї з атак у селі Іванівка пошкоджений приватний будинок. У селі Дмитрівка під удар окупантів також потрапив приватний будинок. Крім того, в селі Яселка пошкоджений приватний будинок і легковий автомобіль.
"Постраждалих немає", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні окупанти скинули КАБ на Запоріжжя. Тяжкі поранення дістали двоє жінок.
В ОВА показали наслідки ворожого авіаудару.
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