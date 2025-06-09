фото: Запорізька ОВА

Сьогодні, 9 червня, російські війська атакували КАБами Запоріжжя. Через ворожий авіаудар зруйновані житлові будинки, поранена пенсіонерка

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Внаслідок російської атаки в місті зруйновані щонайменше сім приватних будинків, ще десятки – пошкоджені. Крім того, понівечена труба газопостачання в одному з районів Запоріжжя.

"Наразі відомо про одну поранену людину. Відповідні служби приступили до обстеження місця атаки", – йдеться в повідомленні.