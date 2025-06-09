На Сумщині росіяни поранили 9 людей, серед них – вагітна жінка

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Протягом минулої доби російські війська здійснили майже 90 обстрілів по 35 населених пунктах Сумської області

Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок атак поранення отримали 9 мирних жителів.

Так, у Недригайлівській громаді через удар баражуючим боєприпасом типу "Ланцет" постраждали сім цивільних осіб. Серед поранених є вагітна жінка.

У Есманьській громаді двоє цивільних отримали поранення через атаку FPV-дроном.

Найбільше ворожих атак зафіксовано в Сумському та Шосткинському районах. Агресор активно застосовував керовані авіабомби (КАБ), реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), а також скидав ВОГ із дронів.

У Недригайлівській громаді пошкоджено магазин, навчальний заклад, житловий будинок та чотири автомобілі. В Есманьській громаді постраждав приватний житловий будинок.

Упродовж доби повітряна тривога в області тривала 14 годин.

Нагадаємо, протягом 8 червня російські окупанти завдали 498 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак постраждав молодий чоловік.