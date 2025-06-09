На Сумщині росіяни поранили 9 людей, серед них – вагітна жінка
Протягом минулої доби російські війська здійснили майже 90 обстрілів по 35 населених пунктах Сумської області
Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок атак поранення отримали 9 мирних жителів.
Так, у Недригайлівській громаді через удар баражуючим боєприпасом типу "Ланцет" постраждали сім цивільних осіб. Серед поранених є вагітна жінка.
У Есманьській громаді двоє цивільних отримали поранення через атаку FPV-дроном.
Найбільше ворожих атак зафіксовано в Сумському та Шосткинському районах. Агресор активно застосовував керовані авіабомби (КАБ), реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), а також скидав ВОГ із дронів.
У Недригайлівській громаді пошкоджено магазин, навчальний заклад, житловий будинок та чотири автомобілі. В Есманьській громаді постраждав приватний житловий будинок.
Упродовж доби повітряна тривога в області тривала 14 годин.
Нагадаємо, протягом 8 червня російські окупанти завдали 498 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак постраждав молодий чоловік.