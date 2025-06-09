Россияне обстреляли Николаевщину: повреждена гражданская инфраструктура

иллюстративное фото: Нацполиция

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

Известно, что вчера враг шесть раз атаковал Куцурубскую общину FPV-дронами.

В результате одной из атак в селе Ивановка поврежден частный дом. В селе Дмитровка под удар оккупантов также попал частный дом. Кроме того, в селе Яселка поврежден частный дом и легковой автомобиль.

"Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня оккупанты сбросили КАБ на Запорожье. Тяжелые ранения получили две женщины.