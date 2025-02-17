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17 лютого 2025, 11:09

Окупанти атакували дві громади Миколаївщини: пошкоджена цивільна інфраструктура

17 лютого 2025, 11:09
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Минулої доби російські війська атакували безпілотниками місто Очаків і артилерією Куцурубську громаду Миколаївського району. Внаслідок обстрілів пошкоджений приватний будинок

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

Відомо, що близько 7:50, 10:40 та 21:20 війська РФ вдарили по Куцурубській громаді з артилерії. Близько 16:45 окупанти знову атакували громаду FPV-дроном. Внаслідок одного з обстрілів у селі Парутине пошкоджений будинок. На щастя, минулося без поранених.

"Також вчора, 16 лютого, ворог тричі атакував дронами типу FPV м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 17 лютого російські окупанти атакували Одещину ракетами та ударними безпілотниками. Сили ППО успішно відпрацювали по ворожих цілях.

війна Миколаївська ОДА обстріли Очаків Кім Віталій Олександрович Миколаївська область БПЛА
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