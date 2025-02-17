Окупанти атакували дві громади Миколаївщини: пошкоджена цивільна інфраструктура

ілюстративне фото: Нацполіція

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

Відомо, що близько 7:50, 10:40 та 21:20 війська РФ вдарили по Куцурубській громаді з артилерії. Близько 16:45 окупанти знову атакували громаду FPV-дроном. Внаслідок одного з обстрілів у селі Парутине пошкоджений будинок. На щастя, минулося без поранених.

"Також вчора, 16 лютого, ворог тричі атакував дронами типу FPV м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 17 лютого російські окупанти атакували Одещину ракетами та ударними безпілотниками. Сили ППО успішно відпрацювали по ворожих цілях.