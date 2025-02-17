Росіяни вдарили ракетами та дронами по Одещині: працювала ППО
Вночі 17 лютого російські окупанти атакували Одещину ракетами та ударними безпілотниками. Сили ППО відпрацювали по ворожих цілях
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.
"Всі цілі знищили наші сили протиповітряної оборони. На щастя, без постраждалих та руйнувань. Слава бійцям ППО!", — наголосив Олег Кіпер.
Нагадаємо, в ніч на 17 лютого російська армія випустила по Україні 147 безпілотників різних типів. Сили ППО збили 83 дрони, ще 59 — локаційно втрачені.
Також повідомлялося, що вночі 17 лютого російські війська атакували Суми ударним дроном. Внаслідок "прильоту" пошкоджені СТО й автівки.
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