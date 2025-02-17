Атака дронів на Запоріжжя: пошкоджені понад 20 житлових будинків

фото: Запорізька ОВА

Внаслідок дронової атаки на Запоріжжя вночі, 17 лютого, пошкоджені більше 20 житлових будинків. В деяких оселях наразі немає світла

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, комунальні служби оперативно ліквідують наслідки російської атаки.

"Пошкоджені вікна та покрівлі в 15 багатоквартирних та 6 приватних будинках, відсутнє електропостачання у кількох житлових будинках. Такі наслідки ворожої атаки на Запоріжжя", — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що внаслідок дронового удару у ніч проти 17 лютого в Запоріжжі виникла пожежа.