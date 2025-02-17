Окупанти вдарили БпЛА по Сумах: пошкоджені СТО й автівки
У понеділок вночі, 17 лютого, російські війська атакували Суми ударним дроном. Внаслідок "прильоту" є пошкодження
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр Сумської обласної військової адміністрації.
За наявними даними, російський ударний безпілотник пошкодив приміщення СТО та автомобілі, які були всередині.
"Травмованих людей немає", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, внаслідок дронової атаки на Запоріжжя вночі, 17 лютого, пошкоджені понад 20 житлових будинків.
Росія запустила по Україні майже 150 "шахедів": як відпрацювала ППОВсі новини »
17 лютого 2025, 09:05В Україні застосували аварійні відключення: хто залишився без світла
17 лютого 2025, 08:55Поліція показала фото наслідків російських обстрілів на Київщині: постраждала людина
17 лютого 2025, 08:47
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
У столичному метро 20-річний пасажир отримав складні травми обличчя
17 лютого 2025, 11:44Порошенко поскаржився, що не зміг купити кави на заправці через санкції
17 лютого 2025, 11:36Вінницькі школярі перейшли на дистанційне навчання
17 лютого 2025, 11:18Окупанти атакували дві громади Миколаївщини: пошкоджена цивільна інфраструктура
17 лютого 2025, 11:09Арахамія відповів на заяву Порошенка про підготовку до виборів
17 лютого 2025, 11:04Правоохоронці затримали організаторів теракту біля ТЦК у Кам’янці-Подільському
17 лютого 2025, 10:55В Україні ветеранам компенсують навчання в автошколах: хто може скористатися послугою
17 лютого 2025, 10:45Росіяни вдарили ракетами та дронами по Одещині: працювала ППО
17 лютого 2025, 10:33Любовна афера: на Рівненщині "шахрай-іноземець" виманив у жінки понад 800 тис. грн
17 лютого 2025, 10:26За день ЗСУ ліквідували понад 1500 окупантів, знищили десятки танків, ББМ та артсистем росіян
17 лютого 2025, 10:15
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?