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17 февраля 2025, 11:09

Оккупанты атаковали две общины Николаевщины: повреждена гражданская инфраструктура

17 февраля 2025, 11:09
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иллюстративное фото: Нацполиция
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За прошедшие сутки российские войска атаковали беспилотниками город Очаков и артиллерией Куцурубскую общину Николаевского района. В результате обстрелов поврежден частный дом

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

Известно, что около 7:50, 10:40 и 21:20 войска РФ ударили по Куцурубской общине из артиллерии. Около 16:45 оккупанты снова атаковали общину FPV-дроном. В результате одного из обстрелов в селе Парутино поврежден дом. К счастью, обошлось без раненых.

"Также вчера, 16 февраля, враг трижды атаковал дронами типа FPV г. Очаков Очаковской общины. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью 17 февраля российские войска атаковали Одесщину ракетами и ударными беспилотниками. Силы ПВО успешно отработали по вражеским целям.

война Николаевская ОГА обстрелы Очаков Ким Виталий Александрович Николаевская область БПЛА
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