Росія запустила по Україні майже 150 "шахедів": як відпрацювала ППО
У ніч на понеділок, 17 лютого, російська армія випустила по Україні 147 безпілотників різних типів. Сили ППО збили 83 дрони, ще 59 — локаційно втрачені
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
Окупанти запустили ударні БпЛА типу "Shahed" та безпілотники-імітатори з напрямків — Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.
Військові підтвердили збиття 83-х ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях.
"59 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Київщина, Полтавщина та Запоріжжя.
Нагадаємо, вночі на Сумщині зенітники збили вісім російських "шахедів".