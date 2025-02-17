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17 лютого 2025, 09:05

Росія запустила по Україні майже 150 "шахедів": як відпрацювала ППО

17 лютого 2025, 09:05
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на понеділок, 17 лютого, російська армія випустила по Україні 147 безпілотників різних типів. Сили ППО збили 83 дрони, ще 59 — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Окупанти запустили ударні БпЛА типу "Shahed" та безпілотники-імітатори з напрямків — Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Військові підтвердили збиття 83-х ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

"59 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Київщина, Полтавщина та Запоріжжя.

Нагадаємо, вночі на Сумщині зенітники збили вісім російських "шахедів".

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