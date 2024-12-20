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20 грудня 2024, 04:00

На Миколаївщині взяли під варту п'яного водія, який збив двох жінок-пішоходів

20 грудня 2024, 04:00
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фото: Нацполіція
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Суд взяв під варту водія автомобіля Volvo V50, який у стані спʼяніння ввечері 16 грудня збив двох людей у Первомайському районі

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Миколаївській області, передає RegioNews.

У середу, 18 грудня, суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з правом внесення застави.

"Затриманому загрожує до трьох років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років", – йдеться в повідомленні.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 16 грудня, близько 19:20, на вулиці Центральна в селі Кам’яна Балка Первомайського району водій автомобіля Volvo V50 збив двох жінок-пішохідок. Потерпілих – 38 та 49 років – з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні, наразі їхній стан стабільний.

суд ушпиталення ДТП алкоголь авто Миколаївська область запобіжний захід пішохід травми
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