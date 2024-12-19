На Миколаївщині п'яний водій наїхав на двох пішоходів: керманича затримали

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Автопригода сталася у понеділок ввечері, 16 грудня, у селі Кам’яна Балка Первомайського району. Потерпілим пішоходам знадобилася медична допомога

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Миколаївській області, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, близько 19:20 на вулиці Центральна водій автомобіля Volvo V50 збив двох жінок-пішохідок. Попередньо, потерпілі 38 та 49 років йшли по узбіччю дороги в зустрічному напрямку. Обох жінок ушпиталили до лікарні.

"За результатами освідування у водія виявили 1,09 проміле алкоголю", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. За кермом перебував 47-річний чоловік. Йому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 16 грудня під Миколаєвом мікроавтобус Mercedes Benz Sprinter збив 55-річну жінку-пішохода. Потерпіла загинула на місці ДТП.