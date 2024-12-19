фото: поліція

ДТП сталася 19 грудня на трасі Київ-Чоп поблизу міста Коростишева у Житомирському районі

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Близько 7:30 зіткнулись мікроавтобус Mercedes Sprinter та вантажівка "ГАЗ". Маршрутка перекинулася на бік у кюветі.

Станом на 10:00 відомо про чотирьох постраждалих, серед яких – 6-річна дитина. Їх доставили до лікарні.

На місці події працюють правоохоронці. Обставини ДТП зʼясовуються.

Нагадаємо, вранці 18 грудня на Волині мікроавтобус з людьми злетів з дороги: водій загинув на місці.