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На Миколаївщині мати врятувала із палаючого будинку шістьох дітей
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19 грудня 2024, 09:04

На Миколаївщині мати врятувала із палаючого будинку шістьох дітей

19 грудня 2024, 09:04
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Пожежа сталася вночі 19 грудня в селі Володимирівка Вознесенського району. Горів приватний будинок

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

В момент виникнення займання в будинку утворилось щільне задимлення. В оселі перебували шестеро дітей з матір'ю. Жінка, виявивши пожежу, одразу кинулась виводити дітей на подвір'я. Двох синів та чотирьох дочок віком від 4 до 15 років вона передала спочатку сусідам, потім – дідусю з бабусею, які мешкають в сусідньому селі. Зі слів родички, діти в результаті пожежі не постраждали.

Сама мати, рятуючи їх, надихалась продуктами горіння та отримала опіки. Постраждалу госпіталізували, попередньо – в стані середньої тяжкості.

Вогнеборці ліквідували пожежу площею 100 кв.метрів о 04:50. Ймовірна причина займання – коротке замкнення електромережі.

Нагадаємо, 11 грудня на Сумщині вагітна жінка врятувала з пожежі трьох дітей.

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