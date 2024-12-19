На Миколаївщині мати врятувала із палаючого будинку шістьох дітей

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Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

В момент виникнення займання в будинку утворилось щільне задимлення. В оселі перебували шестеро дітей з матір'ю. Жінка, виявивши пожежу, одразу кинулась виводити дітей на подвір'я. Двох синів та чотирьох дочок віком від 4 до 15 років вона передала спочатку сусідам, потім – дідусю з бабусею, які мешкають в сусідньому селі. Зі слів родички, діти в результаті пожежі не постраждали.

Сама мати, рятуючи їх, надихалась продуктами горіння та отримала опіки. Постраждалу госпіталізували, попередньо – в стані середньої тяжкості.

Вогнеборці ліквідували пожежу площею 100 кв.метрів о 04:50. Ймовірна причина займання – коротке замкнення електромережі.

Нагадаємо, 11 грудня на Сумщині вагітна жінка врятувала з пожежі трьох дітей.