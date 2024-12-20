В Николаевской области взяли под стражу пьяного водителя, сбившего двух женщин-пешеходов
Суд взял под стражу водителя автомобиля Volvo V50, который в состоянии опьянения вечером 16 декабря сбил двух человек в Первомайском районе
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Николаевской области, передает RegioNews.
В среду, 18 декабря, суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога.
"Задержанному грозит до трех лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет", – говорится в сообщении.
В настоящее время продолжается досудебное расследование.
Напомним, 16 декабря, около 19:20, на Центральной улице в селе Каменная Балка Первомайского района водитель автомобиля Volvo V50 сбил двух женщин-пешеходок. Пострадавших – 38 и 49 лет – с телесными повреждениями госпитализировали в больницу, сейчас их состояние стабильное.