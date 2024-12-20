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20 декабря 2024, 04:00

В Николаевской области взяли под стражу пьяного водителя, сбившего двух женщин-пешеходов

20 декабря 2024, 04:00
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фото: Нацполиция
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Суд взял под стражу водителя автомобиля Volvo V50, который в состоянии опьянения вечером 16 декабря сбил двух человек в Первомайском районе

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Николаевской области, передает RegioNews.

В среду, 18 декабря, суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога.

"Задержанному грозит до трех лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет", – говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, 16 декабря, около 19:20, на Центральной улице в селе Каменная Балка Первомайского района водитель автомобиля Volvo V50 сбил двух женщин-пешеходок. Пострадавших – 38 и 49 лет – с телесными повреждениями госпитализировали в больницу, сейчас их состояние стабильное.

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