Завтра Володимир Зеленський приїде в Миколаїв

Офіційна програма візиту поки невідома

Офіційна програма візиту поки невідома

Фото: Факти

У п'ятницю, 21 серпня, президент України Володимир Зеленський здійснить робочу поїздку до Миколаївської області.

Про це повідомили в прес-службі Миколаївської ОДА, пише RegioNews.

Про програму візиту, а також про локації, які планує відвідати глава держави, інформація відсутня.

За неофіційними даними очікується, що завтра президент представить команду "Слуг народу", яка буде брати участь у місцевих виборах. Особливий інтерес викликає представлення кандидата в мери Миколаєва. Раніше на цю посаду планували висувати Тетяну Домбровську, навколо якої виник скандал через некоректні висловлювання колег по партії Олександра Корнієнка і Давида Арахамії.

до уваги ЗМІ 21 серпня 2020 року Президент України Володимир Зеленський здійснить робочу поїздку до Миколаївської... Опубліковано Миколаївська обласна державна адміністрація Четвер, 20 серпня 2020 р.

Нагадаємо, вчора Володимир Зеленський представив кандидата в мери Запоріжжя.

Сьогодні Зеленський представив кандидата на посаду мера Херсона, ним став Юрій Кирилов.