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20 серпня 2020, 14:57 3

Україна передала в концесію порт "Ольвія" у Миколаєві

20 серпня 2020, 14:57 3
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Очікується, що за 35 років концесії залучать 17,3 млрд грн інвестицій
Очікується, що за 35 років концесії залучать 17,3 млрд грн інвестицій
Фото: Владислав Криклій Facebook
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Україна передала в концесію на 35 років морський порт «Ольвія» в Миколаєві фірмі з Катару «QTerminals».

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр інфраструктури України Владислав Криклій, інформує Regionews.

Щойно в онлайн-режимі за присутності Міністра транспорту та комунікацій Катару Джасіма Аль Сулейті ми підписали другий концесійний договір та передаємо в концесію спеціалізований морський порт "Ольвія” у Миколаєві", - повідомив Криклій.

Концесіонер проєкту – потужна катарська компанія QTerminals, яка управляє найбільшим торговим портом Катару - Хамад вартістю понад $7 млрд, інвестує у розвиток порту на першому етапі близько 3,4 млрд грн.

Всього за 35 років концесії буде залучено до 17,3 млрд грн інвестицій. Це перша пряма катарська інвестиція, друга за обсягом інвестиція після "Криворіжсталі” та одна з найбільших прямих іноземних інвестицій у портову галузь України за всю історію незалежності.

Другий пішов! Але перший за розміром прямих інвестицій в морську галузь. Щойно в онлайн-режимі за присутності...

Опубліковано Vladyslav Kryklii Четвер, 20 серпня 2020 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Миколаївський порт "Ольвія" здадуть в концесію до кінця серпня .

Владислав Криклій порт Миколаїв Ольвія інвестиції концесия
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