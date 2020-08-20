Комітет виборців назвав зловживанням агітаційні поїздки Зеленського Україною

Фінансування робочих поїздок президента здійснюється за бюджетні кошти

Фінансування робочих поїздок президента здійснюється за бюджетні кошти

Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський використовує службові поїздки в регіони України для агітації за політичну партію “Слуга Народу”.

Про це у Facebook повідомляє Комітет виборців України, передає RegioNews.

За даними комітету, Зеленський фактично проводить приховану політичну агітацію під час поїздок до обласних центрів, зокрема до Запоріжжя та Херсону.

За оцінкою КВУ, такі дії президента, як виступи на сцені, де представлені агітаційні матеріали партії "Слуга народу”, представлення кандидатів на місцевих виборах і акцент під час виступів на передвиборчому гаслі цієї партії є проявом використання службових повноважень в політичних цілях, а також має ознаки політичної корупції та зловживанням адмінресурсом.

Враховуючи, що фінансування робочих поїздок президента здійснюється за бюджетні кошти, такі дії також можна розцінювати як прояв прихованої агітації за кошти платників податків", - додали в комітеті.

Активісти наголошують, що в середньому один регіональний переліт президента коштує близько 250 тис. грн, а загалом від початку серпня Державне управління справами перерахувало авіакомпанії "Україна" більш ніж 1 млн грн за перельоти Зеленського.

У цій сумі не враховані кошти, які держава витрачає на охорону та безпеку перших осіб.

Нагадаємо, ЗМІ писали, що Володимир Зеленський у кінці серпня вирушить у передвиборчий тур по Україні, він буде представляти кандидатів від "Слуг народу" у великих містах.

20 серпня Зеленський представив кандидата на пост мера Херсона, ним став Юрій Кирилов.