Голова політичної організації "Майбутнє Миколаєва" балотується в мери Миколаєва

Від якої політичної сили йде Тетяна Домбровська поки не повідомляється, але на її відеозверненні розміщений логотип партії "Слуга народу"

Від якої політичної сили йде Тетяна Домбровська поки не повідомляється, але на її відеозверненні розміщений логотип партії "Слуга народу"

Фото: Facebook

Голова громадської організації "Майбутнє Миколаєва" Тетяна Домбровська заявила про намір балотуватися на посаду Миколаївського міського голови.

Відповідне відеозвернення вона опублікувала в Facebook, передає RegioNews. Я готова стати першою жінкою-мером міста Миколаїв. У мене є сили, енергія і чіткий план дій, я націлена тільки на результат. У мене є сильна команда, яка готова працювати для розвитку міста", - заявила Домбровська. За її словами, вона знає, чого чекають миколаївці від нового мера і його команди та чого вони хочуть. Наше місто незаслужено було довгий час непопулярним і займало аутсайдерські місця в різних рейтингах – пора це змінити і у мене є конкретний план як це зробити!", - зазначила Домбровська. Раніше повідомлялося, що депутат Верховної Ради України VII і VIII скликань, заступник київського голови ВО "Свобода" Андрій Іллєнко заявив, що йде в мери Києва.

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