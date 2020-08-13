Голова політичної організації "Майбутнє Миколаєва" балотується в мери Миколаєва
Голова громадської організації "Майбутнє Миколаєва" Тетяна Домбровська заявила про намір балотуватися на посаду Миколаївського міського голови.
Відповідне відеозвернення вона опублікувала в Facebook, передає RegioNews.
Я готова стати першою жінкою-мером міста Миколаїв. У мене є сили, енергія і чіткий план дій, я націлена тільки на результат. У мене є сильна команда, яка готова працювати для розвитку міста", - заявила Домбровська.
За її словами, вона знає, чого чекають миколаївці від нового мера і його команди та чого вони хочуть.
Наше місто незаслужено було довгий час непопулярним і займало аутсайдерські місця в різних рейтингах – пора це змінити і у мене є конкретний план як це зробити!", - зазначила Домбровська.
Раніше повідомлялося, що депутат Верховної Ради України VII і VIII скликань, заступник київського голови ВО "Свобода" Андрій Іллєнко заявив, що йде в мери Києва.