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20 серпня 2020, 14:29 10

У Херсоні вночі до приїзду Зеленського асфальтували майданчик (ВІДЕО)

20 серпня 2020, 14:29 10
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Роботи почалися близько 22:00 і закінчилися за пару годин
Роботи почалися близько 22:00 і закінчилися за пару годин
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У Херсоні, напередодні приїзду президента Володимира Зеленського, робочі вночі клали новий асфальт на майданчик, де він повинен вручити сім нових машин листоношам.

Відповідне відео опублікували на сайті місцевого видання "Міст", передає RegioNews.

Дорожні роботи велися на парковці біля будівлі "Укрпошти" на Бериславському шосе, де "20 серпня, Зеленський урочисто буде вручати сім машин поштарям".

Наголошується, що роботи почалися в районі 22:00 і закінчилися за пару годин.

На відео видно, як техніка укатує в нічний час асфальтом майданчик.

Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Херсонської області.

Нагадаємо, що в Хмельницькій області готуватися до приїзду Володимира Зеленського почали за кілька днів. Центральну вулицю села ремонтували навіть під проливним дощем.

Володимир Зеленський дороги президент Херсон ремонт
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