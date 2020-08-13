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13 серпня 2020, 21:38

Мера Миколаєва Сєнкевича викликали на допит в поліцію

13 серпня 2020, 21:38
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Допит стосується нещодавно прийнятої міською радою, так званої, транспортної стратегії
Допит стосується нещодавно прийнятої міською радою, так званої, транспортної стратегії
Фото з відкритих джерел
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Миколаївського міського голову Олександра Сєнкевича викликають на допит в поліцію з приводу можливого розкрадання бюджетних коштів на підставі звернення депутата обласної ради Максима Невєнчанного.

Про це він заявив у четвер, 13 серпня, у коментарі виданню "НикВести", пише RegioNews.

23 липня депутати Миколаївської міськради внесли зміни до Програми соціально-економічного розвитку, яка включає в себе будівництво тунелю, об'їзної дороги і вулиці Новозаводської в бетоні на загальну суму 556 млн грн.

Потім Невєнчанний звернувся до представників правоохоронних органів, народних депутатів України, а також до голови Миколаївської ОДА Олександра Стадника, підозрюючи, що в рамках реалізації "транспортної стратегії" Миколаєва можуть бути розкрадені бюджетні кошти.

При цьому Олександр Сєнкевич заявив, що вважає смішним дану заяву.

За заявою депутата облради Невєнчанного, який взагалі не рубає в розумінні, що таке бюджетний процес, що таке програма соцекономрозвитку, що таке бюджетне виділення коштів: до його сорому, за чотири з половиною роки роботи депутатом він цього не вивчив. Він написав в поліцію, що є якась транспортна стратегія. І мене найближчим часом викликають на допит з цього питання - замах на розкрадання бюджетних коштів", - сказав він.

Раніше Невєнчаний закликав мера Сєнкевича до публічного обговорення транспортної стратегії Миколаєва і викрив його в спотворенні фактів.

Нагадаємо, раніше мер Миколаєва Сєнкевич прокоментував рішення Домбровської про участь у виборах .

транспорт стратегія поліція мер Стаднік Олександр допит Миколаїв депутат горсовет Сєнкевич Олександр
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