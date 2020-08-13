Мэра Николаева Сенкевича вызвали на допрос в полицию
Николаевского городского голову Александра Сенкевича вызывают на допрос в полицию по поводу возможного расхищения бюджетных средств на основании обращения депутата областного совета Максима Невенчанного.
Об этом он заявил в четверг, 13 августа, в комментарии изданию "НикВести", пишет RegioNews.
23 июля депутаты Николаевского горсовета внесли изменения в Программу социально-экономического развития, которая включает в себя строительство тоннеля, объездной дороги и улицы Новозаводской в бетоне на общую сумму в 556 млн грн.
Затем Невенчанный обратился к представителям правоохранительных органов, народным депутатам Украины, а также к главе Николаевской ОГА Александру Стаднику, подозревая, что в рамках реализации "транспортной стратегии" Николаева могут быть расхищены бюджетные средства.
При этом Александр Сенкевич заявил, что считает смешным данное заявление.
По заявлению депутата облсовета Невенчанного, который вообще не рубит в понимании, что такое бюджетный процесс, что такое программа соцэкономразвития, что такое бюджетное выделение средств: к его стыду, за четыре с половиной года работы депутатом он этого не выучил. Он написал в полицию, что есть какая-то транспортная стратегия. И меня в ближайшее время вызывают на допрос по этому вопросу - покушение на расхищение бюджетных средств", - сказал он.
Ранее Невенчанный призвал мэра Сенкевича к публичному обсуждению транспортной стратегии Николаева и уличил его в искажении фактов.
Напомним, ранее мэр Николаева Сенкевич прокомментировал решение Домбровской об участии в выборах .