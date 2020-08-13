Мэра Николаева Сенкевича вызвали на допрос в полицию

Допрос касается недавно принятой городским советом, так называемой, транспортной стратегии

Допрос касается недавно принятой городским советом, так называемой, транспортной стратегии

Фото из открытых источников

Николаевского городского голову Александра Сенкевича вызывают на допрос в полицию по поводу возможного расхищения бюджетных средств на основании обращения депутата областного совета Максима Невенчанного.

Об этом он заявил в четверг, 13 августа, в комментарии изданию "НикВести", пишет RegioNews.

23 июля депутаты Николаевского горсовета внесли изменения в Программу социально-экономического развития, которая включает в себя строительство тоннеля, объездной дороги и улицы Новозаводской в бетоне на общую сумму в 556 млн грн.

Затем Невенчанный обратился к представителям правоохранительных органов, народным депутатам Украины, а также к главе Николаевской ОГА Александру Стаднику, подозревая, что в рамках реализации "транспортной стратегии" Николаева могут быть расхищены бюджетные средства.

При этом Александр Сенкевич заявил, что считает смешным данное заявление.

По заявлению депутата облсовета Невенчанного, который вообще не рубит в понимании, что такое бюджетный процесс, что такое программа соцэкономразвития, что такое бюджетное выделение средств: к его стыду, за четыре с половиной года работы депутатом он этого не выучил. Он написал в полицию, что есть какая-то транспортная стратегия. И меня в ближайшее время вызывают на допрос по этому вопросу - покушение на расхищение бюджетных средств", - сказал он.

Ранее Невенчанный призвал мэра Сенкевича к публичному обсуждению транспортной стратегии Николаева и уличил его в искажении фактов.

Напомним, ранее мэр Николаева Сенкевич прокомментировал решение Домбровской об участии в выборах .