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13 серпня 2020, 18:05

На Київщині слідчого Нацполіції затримали на хабарі

13 серпня 2020, 18:05
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Поліцейський вимагав у громадянина $5 тисяч
Поліцейський вимагав у громадянина $5 тисяч
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Державне бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України затримали слідчого Головного управління Нацполіції в Київській області під час одержання неправомірної вигоди.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт ДБР.

За даними досудового розслідування, правоохоронець висловив прохання громадянину надати $5 тисяч за сприяння у призначенні покарання, не пов'язаного з позбавленням волі за вчинений злочин. У березні поточного року задокументовано факт одержання правоохоронцем частини хабара у сумі $700.



13 серпня 2020 року правоохоронця затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання другої частини неправомірної вигоди у сумі $2500.

Попередня кваліфікація – одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 КК України).



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Бердянську будуть судити прокурора за хабар у $10 тисяч.

ДБР хабар поліція затримання слідство Київська область
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