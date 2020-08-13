На Київщині слідчого Нацполіції затримали на хабарі

Поліцейський вимагав у громадянина $5 тисяч

Поліцейський вимагав у громадянина $5 тисяч

Державне бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України затримали слідчого Головного управління Нацполіції в Київській області під час одержання неправомірної вигоди.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт ДБР.



За даними досудового розслідування, правоохоронець висловив прохання громадянину надати $5 тисяч за сприяння у призначенні покарання, не пов'язаного з позбавленням волі за вчинений злочин. У березні поточного року задокументовано факт одержання правоохоронцем частини хабара у сумі $700.





13 серпня 2020 року правоохоронця затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання другої частини неправомірної вигоди у сумі $2500.

Попередня кваліфікація – одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 КК України).





Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Бердянську будуть судити прокурора за хабар у $10 тисяч.