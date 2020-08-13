Депутата черкаської міської ради Романова облили "кров`ю"
Сьогодні, напередодні сесії Черкаської міської ради депутата від фракції “Самопоміч” Олексія Романова облили рідиною, схожою на кров.
Відео інциденту виклав у Facebook громадський діяч Вадим Мазніченко, пише Regionews.
Опубліковано Вадимом Мазніченком Четвер, 13 серпня 2020 р.
Згодом, сам Романов прокоментував журналістам, що вважає причетними до "обливання” представників партії "Свобода” і зокрема охоронців заступника мера Юрія Ботнаря.
Юрій Ботнар вже заперечив будь-яку свою причетність до інциденту.
Я не маю жодного відношення до того, що трапилось з Олексієм Романовим. У мене немає охорони, яка би могла це зробити. Натомість у пана Романова така охорона є, … і вона, озброєна, разом з ним перебуває зараз в залі. Гадаю, що це просто прояв української традиції, коли людей, причетних до якихось злочинів, ганьбили”, – наголосив Юрій Ботнар.
Як відомо, депутат Романов був близьким соратником депутата Максима Шадловського, якого підозрюють в організації вбивства заступника міського голови Черкас, свободівця Юрія Ботнаря. Його було затримано під час передачі грошей за вбивство, однак суд відпустив під заставу.