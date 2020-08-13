Депутата черкаської міської ради Романова облили "кров`ю"

Відео інциденту виклав у Facebook громадський діяч Вадим Мазніченко, пише Regionews.

Згодом, сам Романов прокоментував журналістам, що вважає причетними до "обливання” представників партії "Свобода” і зокрема охоронців заступника мера Юрія Ботнаря.

Юрій Ботнар вже заперечив будь-яку свою причетність до інциденту.

Я не маю жодного відношення до того, що трапилось з Олексієм Романовим. У мене немає охорони, яка би могла це зробити. Натомість у пана Романова така охорона є, … і вона, озброєна, разом з ним перебуває зараз в залі. Гадаю, що це просто прояв української традиції, коли людей, причетних до якихось злочинів, ганьбили”, – наголосив Юрій Ботнар.