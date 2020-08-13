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13 серпня 2020, 17:30 4

Депутата черкаської міської ради Романова облили "кров`ю"

13 серпня 2020, 17:30 4
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Фото: ІнфоМіст
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Сьогодні, напередодні сесії Черкаської міської ради депутата від фракції “Самопоміч” Олексія Романова облили рідиною, схожою на кров.

Відео інциденту виклав у Facebook громадський діяч Вадим Мазніченко, пише Regionews.

Опубліковано Вадимом Мазніченком Четвер, 13 серпня 2020 р.

Згодом, сам Романов прокоментував журналістам, що вважає причетними до "обливання” представників партії "Свобода” і зокрема охоронців заступника мера Юрія Ботнаря.

Юрій Ботнар вже заперечив будь-яку свою причетність до інциденту.

Я не маю жодного відношення до того, що трапилось з Олексієм Романовим. У мене немає охорони, яка би могла це зробити. Натомість у пана Романова така охорона є, … і вона, озброєна, разом з ним перебуває зараз в залі. Гадаю, що це просто прояв української традиції, коли людей, причетних до якихось злочинів, ганьбили”, – наголосив Юрій Ботнар.

Як відомо, депутат Романов був близьким соратником депутата Максима Шадловського, якого підозрюють в організації вбивства заступника міського голови Черкас, свободівця Юрія Ботнаря. Його було затримано під час передачі грошей за вбивство, однак суд відпустив під заставу.

Черкаси заступник мер напад депутат сесія ВО Свобода кров
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