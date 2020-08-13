Мер Миколаєва Сєнкевич прокоментував рішення Домбровської про участь у виборах

Про це Олександр Сєнкевич сказав сьогодні, 13 серпня, у коментарі журналістам видання НикВести, пише Regionews.

Тетяну Домбровську я запрошував у свою команду. Вона вибрала інший шлях. Вона ж доросла людина, вона самостійний керівник. Я думаю, вона здатна приймати самостійні рішення, давати оцінку цим рішенням я не можу, у мене конфлікт інтересів — я міський голова, а вона збирається стати міським головою. Я думаю, це буде некоректно", — сказав Олександр Сенкевич.