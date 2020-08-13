Мер Миколаєва Сєнкевич прокоментував рішення Домбровської про участь у виборах
Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, коментуючи заяву підприємця Тетяни Домбровської про рішення балотуватися в мери від партії «Слуга народу», заявив, що запрошував її до себе в команду, але вона вирішила інакше.
Про це Олександр Сєнкевич сказав сьогодні, 13 серпня, у коментарі журналістам видання НикВести, пише Regionews.
Тетяну Домбровську я запрошував у свою команду. Вона вибрала інший шлях. Вона ж доросла людина, вона самостійний керівник. Я думаю, вона здатна приймати самостійні рішення, давати оцінку цим рішенням я не можу, у мене конфлікт інтересів — я міський голова, а вона збирається стати міським головою. Я думаю, це буде некоректно", — сказав Олександр Сенкевич.
Нагадаємо, голова громадської організації "Майбутнє Миколаєва" Тетяна Домбровська заявила про намір балотуватися на посаду Миколаївського міського голови.