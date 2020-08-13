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13 августа 2020, 17:14 1

Мэр Николаева Сенкевич прокомментировал решение Домбровской об участии в выборах

13 августа 2020, 17:14 1
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Николаевский городской голова Александр Сенкевич, комментируя заявление предпринимателя Татьяны Домбровской о решении баллотироваться в мэры от партии «Слуга народа», заявил, что приглашал ее к себе в команду, но она решила иначе.

Об этом Александр Сенкевич сказал сегодня, 13 августа, в комментарии журналистам издания НикВести, пишет Regionews.

Татьяну Домбровскую я приглашал в свою команду. Она выбрала другой путь. Она же взрослый человек, она самостоятельный руководитель. Я думаю, она способна принимать самостоятельные решения, давать оценку этим решениям я не могу, у меня конфликт интересов — я городской голова, а она собирается стать городским головой. Я думаю, это будет некорректно", — сказал Александр Сенкевич.

Напомним, глава общественной организации "Майбутнє Миколаєва" Татьяна Домбровская заявила о намерении баллотироваться на пост Николаевского городского головы.

выборы мэр Николаев Сенкевич Александр Кандидат Татьяна Домбровская
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