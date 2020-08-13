Мэр Николаева Сенкевич прокомментировал решение Домбровской об участии в выборах

Об этом Александр Сенкевич сказал сегодня, 13 августа, в комментарии журналистам издания НикВести, пишет Regionews.

Татьяну Домбровскую я приглашал в свою команду. Она выбрала другой путь. Она же взрослый человек, она самостоятельный руководитель. Я думаю, она способна принимать самостоятельные решения, давать оценку этим решениям я не могу, у меня конфликт интересов — я городской голова, а она собирается стать городским головой. Я думаю, это будет некорректно", — сказал Александр Сенкевич.