09:46  13 серпня
В Україні новий антирекорд COVID-19: за добу виявили 1592 нові випадки
10:04  13 серпня
Стало відомо, як Україна святкуватиме День Незалежності: Зеленський підписав указ
14:16  13 серпня
На виборах у Київраду не проходять "Самопоміч", "Свобода" та "Єдність" - соціологи
UA | RU
UA | RU
13 серпня 2020, 14:28 2

Депутати Черкаської міської ради звільнили заступницю мера Бондаренка

13 серпня 2020, 14:28 2
Читайте также на русском языке
За це рішення проголосувало 33 обранці
За це рішення проголосувало 33 обранці
Фото: Людмила Бордунос Facebook
Читайте также
на русском языке

Депутати проголосували за звільнення Людмили Бордунос з посади заступниці міського голови Черкас.

Про це пише RegioNews з посиланням на видання "Вичерпно".

Раніше Бордунос сама написала заяву про складання повноважень, але депутати декілька сесій не задовольняли її. Сьогодні на це нарешті вистачило депутатських голосів.

Крім того, депутати не підтримали складання повноважень секретаря міськради Ярославом Нищиком. Також він залишається депутатом міськради.

Нагадаємо,16 червня, заступниця міського голови Черкас Людмила Бордунос написала заяву на звільнення за власним бажанням. Своє рішення вона обґрунтувала тим, що не хоче більше приймати участь у прийнятті політиканських рішень.

Перед нею, заяву про складання депутатських повноважень і повноважень секретаря міської ради написав і Ярослав Нищик.

звільнення Черкаси заступник мер горсовет Бондаренко Анатолій секретар депутати
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
На виборах у Київраду не проходять "Самопоміч", "Свобода" та "Єдність" - соціологи
13 серпня 2020, 14:16
"Слуга" "Юзік" може стати мером Кривого Рогу - опитування
13 серпня 2020, 13:40
На Дніпропетровщині створили 28 тервиборчкомів
13 серпня 2020, 12:59
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Всі відео »
Депутати, чиновники та власники будівельного бізнесу. Хто контролює автовокзали Дніпропетровщини
Голови ОДА та їх зальоти. Коли Зеленський розпочне чистку обласних "стаєнь"
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »