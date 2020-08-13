Депутати Черкаської міської ради звільнили заступницю мера Бондаренка

За це рішення проголосувало 33 обранці

За це рішення проголосувало 33 обранці

Фото: Людмила Бордунос Facebook

Про це пише RegioNews з посиланням на видання "Вичерпно".

Раніше Бордунос сама написала заяву про складання повноважень, але депутати декілька сесій не задовольняли її. Сьогодні на це нарешті вистачило депутатських голосів.

Крім того, депутати не підтримали складання повноважень секретаря міськради Ярославом Нищиком. Також він залишається депутатом міськради.

Нагадаємо,16 червня, заступниця міського голови Черкас Людмила Бордунос написала заяву на звільнення за власним бажанням. Своє рішення вона обґрунтувала тим, що не хоче більше приймати участь у прийнятті політиканських рішень.

Перед нею, заяву про складання депутатських повноважень і повноважень секретаря міської ради написав і Ярослав Нищик.