09:46  13 серпня
В Україні новий антирекорд COVID-19: за добу виявили 1592 нові випадки
10:04  13 серпня
Стало відомо, як Україна святкуватиме День Незалежності: Зеленський підписав указ
14:16  13 серпня
На виборах у Київраду не проходять "Самопоміч", "Свобода" та "Єдність" - соціологи
UA | RU
UA | RU
13 серпня 2020, 14:16 10

На виборах у Київраду не проходять "Самопоміч", "Свобода" та "Єдність" - соціологи

13 серпня 2020, 14:16 10
Читайте также на русском языке
Партія Порошенка втрачає лідерство у новій раді
Партія Порошенка втрачає лідерство у новій раді
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Згідно з новим соціологічним дослідженням Центра Разумкова, до Київської міської ради проходять 7 партій.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на результати соціологічного дослідження.

Так, якби вибори пройшли найближчої неділі, то виборці які визначилися з вибором і готові прийти на дільниці, підтримали б такі політичні партії:

  • "УДАР Вiталiя Кличка" - 19,8%
  • "Слуга Народу" - 15%
  • "Опозицiйна Платформа - За Життя" - 11,5%
  • "Європейська Солідарність" - 11,4%
  • "Перемога Пальчевського" - 7,1%
  • "Сила і Честь" - 5,5%
  • ВО "Батьківщина" - 5,5%
  • "Голос" - 4,3%

В той же час, рейтинги партій "Самопоміч", ВО "Свобода" та "Єдність" знаходяться на межі статистичної похибки, що наразі не дозволяє цим політичним силам подолати прохідний бар’єр.

Нагадаємо, у 2015 році перше місце на виборах у Київраду отримав "Блок Петра Порошенка "Солідарність", набравши 27,56% голосів виборців. Згідно з новим соціологічним дослідженням рейтинг партії п'ятого президента зменшився більше ніж у 2 рази.

Раніше повідомлялось, що "Евросолидарность" випереджає "Слугу народу" на місцевих виборах в Києві - опитування, з серпня минулого року рейтинг партії "Слуга народу" має стабільну негативну динаміку.

вибори рейтинг партія соціологія депутати
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Всі відео »
Депутати, чиновники та власники будівельного бізнесу. Хто контролює автовокзали Дніпропетровщини
Голови ОДА та їх зальоти. Коли Зеленський розпочне чистку обласних "стаєнь"
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »