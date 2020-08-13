На виборах у Київраду не проходять "Самопоміч", "Свобода" та "Єдність" - соціологи

Партія Порошенка втрачає лідерство у новій раді

Партія Порошенка втрачає лідерство у новій раді

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на результати соціологічного дослідження.

Так, якби вибори пройшли найближчої неділі, то виборці які визначилися з вибором і готові прийти на дільниці, підтримали б такі політичні партії:

"УДАР Вiталiя Кличка" - 19,8%

"Слуга Народу" - 15%

"Опозицiйна Платформа - За Життя" - 11,5%

"Європейська Солідарність" - 11,4%

"Перемога Пальчевського" - 7,1%

"Сила і Честь" - 5,5%

ВО "Батьківщина" - 5,5%

"Голос" - 4,3%

В той же час, рейтинги партій "Самопоміч", ВО "Свобода" та "Єдність" знаходяться на межі статистичної похибки, що наразі не дозволяє цим політичним силам подолати прохідний бар’єр.

Нагадаємо, у 2015 році перше місце на виборах у Київраду отримав "Блок Петра Порошенка "Солідарність", набравши 27,56% голосів виборців. Згідно з новим соціологічним дослідженням рейтинг партії п'ятого президента зменшився більше ніж у 2 рази.

Раніше повідомлялось, що "Евросолидарность" випереджає "Слугу народу" на місцевих виборах в Києві - опитування, з серпня минулого року рейтинг партії "Слуга народу" має стабільну негативну динаміку.