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13 серпня 2020, 15:17 2

Притула й Верещук не проходять у трійку лідерів на виборах у мери Києва - опитування

13 серпня 2020, 15:17 2
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У Верещук і Притули майже однаковий рейтинг
Фото з відкритих джерел
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Якби найближчим часом проходили вибори Київського міського голови, найбільшу підтримку виборців на них отримав би чинний мер Віталій Кличко, далі йдуть Андрій Пальчевський і Олександр Попов

Про це свідчать результати опитування соціологічної служби центру Разумкова з 24 липня по 2 серпня, повідомляє RegioNews.

Так, за Кличка готові проголосувати 36% усіх опитаних, або 41% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за кого з кандидатів голосуватиме. На другому-третьому місцях за рівнем електоральної підтримки - Андрій Пальчевський (відповідно 8% і 9%) і Олександр Попов (відповідно 7% і 8%).

Далі йдуть Ірина Верещук (відповідно 5,5% і 6%), Сергій Притула (відповідно 5% і 5,5%).

Дослідження проводила соціологічна служба Центру Разумкова з 24 липня по 2 серпня 2020 року у Києві методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів.

Було опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка не перевищує 2,3%.

Раніше повідомлялося, що "Слуга народу" Верещук вважає Кличка своїм єдиним суперником на виборах.

вибори Київ опитування мер Кличко Віталій
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