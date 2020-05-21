Кримінальний авторитет Мультик покинув лікарню в Миколаєві
Бізнесмен Михайло Титов, відомий у Миколаєві як кримінальний авторитет на прізвисько Мультик, зник з лікарні швидкої медичної допомоги.
Про це пише видання "Новости-N" з посиланням на джерело в правоохоронних органах, повідомляє RegioNews.
Джерело повідомляє, що Мультик покинув лікарню вночі у супроводі численної охорони. Куди саме поїхав Тітов, поки не відомо.
Як з'ясувалося, Михайло Тітов напередодні був виписаний з лікувального закладу.
Нагадаємо, що в центрі Миколаєва пострілом в голову поранили відомого кримінального авторитета "Мультика". За інформацією місцевих ЗМІ, тільки завдяки тому, що охорона буквально за кілька хвилин доставила пораненого в лікарню, його вдалося врятувати. Він втратив близько 3 літрів крові і в лікарню був доставлений в стані геморагічного шоку.
Після в поліції повідомили, що вони встановили місце засідки ймовірного снайпера і зброю, з якої стріляли.
За фактом замаху було відкрито кримінальне провадження. Слідство триває.
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