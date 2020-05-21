Криминальный авторитет Мультик покинул больницу в Николаеве
Бизнесмен Михаил Титов, известный в Николаеве как криминальный авторитет по кличке Мультик, исчез из больницы скорой медицинской помощи.
Об этом пишет издание "Новости-N" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сообщает RegioNews.
Источник сообщает, что Мультик покинул больницу нынешней ночью в сопровождении многочисленной охраны. Куда именно уехал Титов, пока не известно.
Как выяснилось, Михаил Титов накануне был выписан из лечебного учреждения.
Напомним, что в центре Николаева выстрелом в голову ранили известного криминального авторитета "Мультика". По информации местных СМИ, только благодаря тому, что охрана буквально за несколько минут доставила раненого в больницу, его удалось спасти. Он потерял около 3 литров крови и в больницу был доставлен в состоянии геморрагического шока.
После в полиции сообщили, что они установили место засады вероятного снайпера и оружие, из которого стреляли.
По факту покушения было открыто уголовное производство. Следствие продолжается.
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