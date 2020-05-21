17:52  21 мая
Гео Лерос: Ермак является двигателем развала фракции "Слуга народа"
15:11  21 мая
Разумков подписал "антиколомойский" закон
15:53  21 мая
Мэр Черкасс Бондаренко готовит иск в суд на Зеленского
UA | RU
UA | RU
Валерия Ясницкая журналист [email protected]
21 мая 2020, 17:37 5

Криминальный авторитет Мультик покинул больницу в Николаеве

Читайте також
українською мовою
21 мая 2020, 17:37 5
Читайте також українською мовою
VIP-палата на первом этаже больницы, в которой находился Михаил Титов, пуста.
Фото: Криминал
VIP-палата на первом этаже больницы, в которой находился Михаил Титов, пуста.

Бизнесмен Михаил Титов, известный в Николаеве как криминальный авторитет по кличке Мультик, исчез из больницы скорой медицинской помощи.

Об этом пишет издание "Новости-N" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сообщает RegioNews.

Источник сообщает, что Мультик покинул больницу нынешней ночью в сопровождении многочисленной охраны. Куда именно уехал Титов, пока не известно.

Как выяснилось, Михаил Титов накануне был выписан из лечебного учреждения.

Напомним, что в центре Николаева выстрелом в голову ранили известного криминального авторитета "Мультика". По информации местных СМИ, только благодаря тому, что охрана буквально за несколько минут доставила раненого в больницу, его удалось спасти. Он потерял около 3 литров крови и в больницу был доставлен в состоянии геморрагического шока.

После в полиции сообщили, что они установили место засады вероятного снайпера и оружие, из которого стреляли.

По факту покушения было открыто уголовное производство. Следствие продолжается.


криминал нападение Николаев покушение
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Житомирской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом в более 200 миллионов
21 мая 2020, 13:11
Инспекторы Ивано-Франковской таможни "заработали" три миллиона на оформлении фур
19 мая 2020, 18:14
ГБР приостановило приватизацию Николаевской энергоснабжающей компании
19 мая 2020, 15:49
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
20 мая 2020, 22:15
Зачем и против кого Вадим Столар запускает телеканал
18 мая 2020, 13:00
Финансовый кризис: за четыре месяца мэр Черновцов получил более полумиллиона
14 мая 2020, 13:26
"Не слышал о таком рейтинге": мэр Черновцов о лидерстве города по уровню коррумпированности
19 мая 2020, 12:00
Олег Ляшко во второй раз стал отцом
17 мая 2020, 13:19
В ЦИК насчитали себе зарплаты до 300 тысяч гривен, - нардеп
15 мая 2020, 17:13
Последние Популярные
Иван Галунга
Павел Федосенко
Виктор Небоженко
Все блоги »
Депутаты, бизнесмены и экс-таможенники, или Кто контролирует автовокзалы Хмельницкой области
20 мая 2020, 12:00
"Не слышал о таком рейтинге": мэр Черновцов о лидерстве города по уровню коррумпированности
19 мая 2020, 12:00
Все публикации »
Метроном ко дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
18 мая 2020, 12:00
Карантин в Украине: закончить нельзя продлить, – НеПогода
16 мая 2020, 10:48
В Украине запахло выборами и реваншем, – НеПогода
09 мая 2020, 11:00
Все видео »
Миколаенко Владимир
Городской голова Херсона
Моргунов Сергей
Городской голова Винницы
Филатов Борис
Городской голова Днепра
Все досье »