Криминальный авторитет Мультик покинул больницу в Николаеве

VIP-палата на первом этаже больницы, в которой находился Михаил Титов, пуста.

Фото: Криминал

VIP-палата на первом этаже больницы, в которой находился Михаил Титов, пуста.

Бизнесмен Михаил Титов, известный в Николаеве как криминальный авторитет по кличке Мультик, исчез из больницы скорой медицинской помощи.

Об этом пишет издание "Новости-N" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сообщает RegioNews.

Источник сообщает, что Мультик покинул больницу нынешней ночью в сопровождении многочисленной охраны. Куда именно уехал Титов, пока не известно.

Как выяснилось, Михаил Титов накануне был выписан из лечебного учреждения.

Напомним, что в центре Николаева выстрелом в голову ранили известного криминального авторитета "Мультика". По информации местных СМИ, только благодаря тому, что охрана буквально за несколько минут доставила раненого в больницу, его удалось спасти. Он потерял около 3 литров крови и в больницу был доставлен в состоянии геморрагического шока.

После в полиции сообщили, что они установили место засады вероятного снайпера и оружие, из которого стреляли.

По факту покушения было открыто уголовное производство. Следствие продолжается.