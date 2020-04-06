У центрі Миколаєва пострілом в голову поранили відомого кримінального авторитета "Мультика"
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Новости-N.
Збройний конфлікт стався сьогодні, 6 березня, у дворі біля офісного центру "Техноконтракт" вул. Садова.
Працівники автомийки, яка розташована неподалік, чули постріли, а після і лежачого у калюжі крові на асфальті людину. Стрілець з місця пригоди зник. На місці події також знайдено кілька гільз калібру 9 мм.
Як повідомляє видання, бізнесмен Михайло Тітов наразі перебуває в реанімації лікарні швидкої допомоги.
Так, куля потрапила в шию і пройшла навиліт через щелепу. До лікарні він був доставлений в стані геморагічного шоку з тиском 80. Лікарям вдалося стабілізувати стан.
Наразі хворому викликали бригаду щелепно-лицьових хірургів, які проводять огляд рани, щоб вшити ушкодження великих кровоносних судин.
Головною небезпекою для потерпілого в даний час є дуже велика крововтрата - в результаті поранення Тітов втратив більше двох літрів крові.
На місце події прибув наряд поліції. Місце події в даний час оточено, ведуться слідчі дії.
Довідка: Михайло Тітов є підозрюваним у кримінальному провадженні, відкритому прокуратурою за фактом створення в Миколаєві організованого злочинного угруповання, що мало вплив на місцеві органи влади.
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