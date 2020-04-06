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06 квітня 2020, 15:46 30

У центрі Миколаєва пострілом в голову поранили відомого кримінального авторитета "Мультика"

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06 квітня 2020, 15:46 30
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У Миколаєві поранення в голову отримав відомий у Миколаєві бізнесмен Михайло Тітов, відомий як кримінальний авторитет "Мультик"
Фото: Новости-N
У Миколаєві поранення в голову отримав відомий у Миколаєві бізнесмен Михайло Тітов, відомий як кримінальний авторитет "Мультик"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Новости-N.

Збройний конфлікт стався сьогодні, 6 березня, у дворі біля офісного центру "Техноконтракт" вул. Садова.

Працівники автомийки, яка розташована неподалік, чули постріли, а після і лежачого у калюжі крові на асфальті людину. Стрілець з місця пригоди зник. На місці події також знайдено кілька гільз калібру 9 мм.

Як повідомляє видання, бізнесмен Михайло Тітов наразі перебуває в реанімації лікарні швидкої допомоги.

Так, куля потрапила в шию і пройшла навиліт через щелепу. До лікарні він був доставлений в стані геморагічного шоку з тиском 80. Лікарям вдалося стабілізувати стан.

Наразі хворому викликали бригаду щелепно-лицьових хірургів, які проводять огляд рани, щоб вшити ушкодження великих кровоносних судин.

Головною небезпекою для потерпілого в даний час є дуже велика крововтрата - в результаті поранення Тітов втратив більше двох літрів крові.

На місце події прибув наряд поліції. Місце події в даний час оточено, ведуться слідчі дії.

Довідка: Михайло Тітов є підозрюваним у кримінальному провадженні, відкритому прокуратурою за фактом створення в Миколаєві організованого злочинного угруповання, що мало вплив на місцеві органи влади.


стрілянина поліція Миколаїв Михайло Тітов
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