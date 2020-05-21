На Житомирщині ліквідували конвертаційний центр з обігом у понад 200 мільйонів
Служба безпеки України припинила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у понад 200 мільйонів гривень.
У конвертаційному центрі "обслуговувались" понад 20 потужних агропромислових підприємств з Київщини Житомирщини, Вінниччини, Миколаївщини, Черкащини, Чернігівщини та Хмельниччини.
Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.
Двоє організаторів конвертцентру використовували реквізити понад 15 комерційних структур з ознаками фіктивності, зареєстрованих на підставних осіб.
Бізнесмени купували частину сільгосппродукції для експорту за готівку у невеликих агровиробників. Для її легалізації організатори конверту укладали фіктивні угоди купівлі-продажу.
Механізм дозволяв комерсантам протиправно збільшувати суми відшкодування з бюджету ПДВ та переводити значні суми грошей у готівку.
Організатори конверту отримували "комісію" за послуги залежно від суми "проконвертованих" коштів.
Правоохоронці провели 9 одночасних обшуків в офісах конвертцентру та підконтрольних структурах, а також помешканнях фігурантів кримінального провадження.
У зловмисників вилучено бухгалтерську документацію, комп’ютерну техніку, що містить сформовані документи, чорнову бухгалтерію, печатки фіктивних підприємств, чекові книжки та банківські картки.
У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.
Вживаються заходи для накладення арешту на рахунки фірм, задіяних у протиправній схемі, та майно фігурантів для відшкодування держбюджету завданих збитків.
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