На Житомирщині ліквідували конвертаційний центр з обігом у понад 200 мільйонів

Махінатори незаконно отримували відшкодування ПДВ з бюджету

Махінатори незаконно отримували відшкодування ПДВ з бюджету

Служба безпеки України припинила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у понад 200 мільйонів гривень.

У конвертаційному центрі "обслуговувались" понад 20 потужних агропромислових підприємств з Київщини Житомирщини, Вінниччини, Миколаївщини, Черкащини, Чернігівщини та Хмельниччини.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Двоє організаторів конвертцентру використовували реквізити понад 15 комерційних структур з ознаками фіктивності, зареєстрованих на підставних осіб.

Бізнесмени купували частину сільгосппродукції для експорту за готівку у невеликих агровиробників. Для її легалізації організатори конверту укладали фіктивні угоди купівлі-продажу.

Механізм дозволяв комерсантам протиправно збільшувати суми відшкодування з бюджету ПДВ та переводити значні суми грошей у готівку.

Організатори конверту отримували "комісію" за послуги залежно від суми "проконвертованих" коштів.

Правоохоронці провели 9 одночасних обшуків в офісах конвертцентру та підконтрольних структурах, а також помешканнях фігурантів кримінального провадження.

У зловмисників вилучено бухгалтерську документацію, комп’ютерну техніку, що містить сформовані документи, чорнову бухгалтерію, печатки фіктивних підприємств, чекові книжки та банківські картки.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Вживаються заходи для накладення арешту на рахунки фірм, задіяних у протиправній схемі, та майно фігурантів для відшкодування держбюджету завданих збитків.

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