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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
19 травня 2020, 18:14 5

Інспектори Івано-Франківської митниці "заробили" три мільйони на оформленні фур

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19 травня 2020, 18:14 5
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СБУ викрила корупційну схему, організовану посадовцями на Галицькій митниці в Івано-Франківську
СБУ викрила корупційну схему, організовану посадовцями на Галицькій митниці в Івано-Франківську

Працівники митниці систематично вимагали та отримували хабарі від представників компаній імпортерів та експортерів.

За винагороду посадовці гарантували не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення та не затягувати митні операції.

Проце пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Посадовці залучили до оборудки як посередників чотирьох митних брокерів. Митні інспектори отримували неправомірну вигоду з кожної фури, яку оформлювали у їх зоні відповідальності. Таким чином вони здійснили понад 3 тисячі операцій з митного оформлення вантажів та транспортних засобів. За попередніми підрахунками, зловмисники встигли "заробити" більше ніж 3 млн грн.

Одного з митників та брокера затримали під час отримання хабара за оформлення вантажу.

У ході обшуків за місцем роботи та проживання посадовців митниці вилучено документацію, яка доводить проведення оборудки, понад 27 тисяч доларів США та майже 3 тисячі євро, ймовірно отриманих від корупційної схеми.

Готується повідомлення затриманим про підозру в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Процесуальне рішення щодо інших фігурантів провадження буде прийматися після аналізу вилучених доказів.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що В Івано-Франківську затримали всесвітньовідомого хакера з ніком "Sanix"


хабар митниця кримінал СБУ Івано-Франківськ корупція товари
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