Замах на "Мультика" в Миколаєві: поліція знайшла місце засідки снайпера і зброю

Правоохоронці встановили місце засідки імовірного снайпера та зброю, з якої стріляли у відомого у Миколаєві бізнесмена Михайла Тітова, відомого як кримінальний авторитет "Мультик"

Фото: поліція

Правоохоронці встановили місце засідки імовірного снайпера та зброю, з якої стріляли у відомого у Миколаєві бізнесмена Михайла Тітова, відомого як кримінальний авторитет "Мультик"

Про це RegioNews повідомили у поліції.

Правоохоронці виявили зброю, з якої було скоєно замах. На технічному поверсі п'ятиповерхового житлового будинку по вул. Севастопольської, 47 був знайдений мисливський карабін "Сайга" калібру 7,62, знаряджений магазином, та гільза. Наразі зброя передана на проведення експертизи. Зброя буда викрадена у 2018 році і до цього належала приватній особі.

Слідство розглядає п'ять версій у зв'язку з замахом на вбивство місцевого бізнесмена. Серед ймовірних мотивів – помста, перерозподіл кримінальних сфер впливу в регіоні, конкуренція в бізнесі, неповернені борги та вбивство на замовлення.

Наразі поліція перевіряє усі можливі версії скоєння злочину. Пошуки зловмисників: як можливого замовника, так і виконавців, продовжуються. Санкція статті, що розслідується, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі аж до довічного ув’язнення.

У той же час адвокат бізнесмена Сергій Войченко звернувся до можливих очевидців вчорашнього замаху на території "Техноконтракту" в центрі міста і запропонував гроші за наявну інформацію. Своє відеозвернення він опублікував в Facebook.

"Наразі друзі і знайомі Михайла Миколайовича зібрали фонд у розмірі 1 млн грн., Який буде виплачений за інформацію, яка сприятиме розкриттю цього кримінального злочину", - заявив він.

Нагадаємо, що у центрі Миколаєва пострілом в голову поранили відомого кримінального авторитета "Мультика". По інформації місцевих ЗМІ, тільки завдяки тому, що охорона буквально за кілька хвилин доставила пораненого в лікарню, його вдалося врятувати. Він втратив близько 3 літрів крові і в лікарню був доставлений в стані геморагічного шоку.

Після того, як лікарі стабілізували стан, бригада щелепно-лицьових хірургів провела операцію, в ході якої були вшиті всі пошкоджені кровоносні судини. Стан хворого розцінюється як стабільно важкий. Він знаходиться в реанімації.