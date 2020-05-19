ДБР призупинило приватизацію Миколаївської енергопостачальної компанії
Початкову вартість Миколаївської енергопостачальної компанії посадовці «Миколаївобленерго» занизили на 30 мільйонів гривень, а чиновники Фонду держмайна не вжили заходів з усунення цього порушення.
ДБР запобігло діям посадовців Фонду державного майна України та АТ"Миколаївобленерго", що могли привести до розтрати майна на суму понад 30 мільйонів гривень.
Про це пише RegioNews з посиланням на сайт ДБР.
Посадові особи АТ "Миколаївобленерго" (70 % якого належить Державі в особі Фонду Держмайна та є об’єктом критичної інфраструктури), з порушенням встановленої процедури та без погодження Наглядової ради, 30 квітня 2020 року оголосили про продаж 100% корпоративних прав ТОВ "Миколаївська електропостачальна компанія", яка належить акціонерному товариству.
Торги мали відбутися 8 травня 2020 року, а початкова вартість лоту становила 20 млн грн. Проте, реальна ціна корпоративних прав ТОВ "Миколаївська електропостачальна компанія" - приблизно 50 млн грн.
Члени Наглядової ради підприємства (посадовці Фонду Держмайна) на момент оголошення аукціону не вжили заходів щодо усунення зазначеного порушення законодавства.
Таким чином, у разі проведення аукціону, завдана шкода підприємству з часткою держави могла становити майже 30 млн грн.
З урахуванням наданих ДБР відомостей та опрацювання питання Фондом держмайна, електронний аукціон скасували.
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ДБР розпочало досудове розслідування за фактом можливих неправомірних дій службових осіб Міністерства енергетики та захисту довкілля України.
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