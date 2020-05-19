09:11  19 травня
Шмигаль розповів, коли в Україні відкриють метро і дитячі садки
16:20  19 травня
На вечірку в одеський клуб прийшов відвідувач з живим левеням
16:57  19 травня
Росія перекинула на Донбас нові танки та боєприпаси
UA | RU
UA | RU
Валерія Ясницька журналіст [email protected]
19 травня 2020, 15:49 4

ДБР призупинило приватизацію Миколаївської енергопостачальної компанії

Читайте также
на русском языке
19 травня 2020, 15:49 4
Читайте также на русском языке
Електронні торги призупинили через заниження реальної ціни корпоративних прав на 30 мільйонів гривень
Електронні торги призупинили через заниження реальної ціни корпоративних прав на 30 мільйонів гривень

Початкову вартість Миколаївської енергопостачальної компанії посадовці «Миколаївобленерго» занизили на 30 мільйонів гривень, а чиновники Фонду держмайна не вжили заходів з усунення цього порушення.

ДБР запобігло діям посадовців Фонду державного майна України та АТ"Миколаївобленерго", що могли привести до розтрати майна на суму понад 30 мільйонів гривень.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт ДБР.

Посадові особи АТ "Миколаївобленерго" (70 % якого належить Державі в особі Фонду Держмайна та є об’єктом критичної інфраструктури), з порушенням встановленої процедури та без погодження Наглядової ради, 30 квітня 2020 року оголосили про продаж 100% корпоративних прав ТОВ "Миколаївська електропостачальна компанія", яка належить акціонерному товариству.

Торги мали відбутися 8 травня 2020 року, а початкова вартість лоту становила 20 млн грн. Проте, реальна ціна корпоративних прав ТОВ "Миколаївська електропостачальна компанія" - приблизно 50 млн грн.

Члени Наглядової ради підприємства (посадовці Фонду Держмайна) на момент оголошення аукціону не вжили заходів щодо усунення зазначеного порушення законодавства.

Таким чином, у разі проведення аукціону, завдана шкода підприємству з часткою держави могла становити майже 30 млн грн.

З урахуванням наданих ДБР відомостей та опрацювання питання Фондом держмайна, електронний аукціон скасували.

Читайте також: ДБР підозрює двох посадовців Одеської митниці у вимаганні хабарів

ДБР розпочало досудове розслідування за фактом можливих неправомірних дій службових осіб Міністерства енергетики та захисту довкілля України.


ДБР Фонд держмайна обленерго аукціон Миколаїв продаж
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Артем Ільюк заявив про намір балотуватися в мери Миколаєва
19 травня 2020, 10:37
Голова Миколаївської облради показала свою квартиру в соцмережах
18 травня 2020, 17:38
ДБР підозрює двох посадовців Одеської митниці у вимаганні хабарів
16 травня 2020, 16:14
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
18 травня 2020, 22:18
Фінансова криза: за чотири місяці мер Чернівців отримав понад пів мільйона
14 травня 2020, 13:26
Виборчий покерфейс: як розіграє Полтаву ворог Коломойського
13 травня 2020, 16:29
Олег Ляшко вдруге став батьком
17 травня 2020, 13:19
Навіщо і проти кого Вадим Столар запускає телеканал
18 травня 2020, 13:00
У ЦВК нарахували собі зарплати до 300 тисяч гривень, - нардеп
15 травня 2020, 17:13
Останні Популярні
Павло Федосенко
Віктор Небоженко
Володимир Фесенко
Всі блоги »
"Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
19 травня 2020, 12:00
Навіщо і проти кого Вадим Столар запускає телеканал
18 травня 2020, 13:00
Всі публікації »
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Карантин в Україні: закінчити не можна продовжити, – НеПогода
16 травня 2020, 10:48
В Україні запахло виборами та реваншем, – НеПогода
09 травня 2020, 11:00
Всі відео »
Філатов Борис
Міський голова Дніпра
Каспрук Олексій
Міський голова Чернівців
Садовий Андрій
Міський голова Львова
Всі досьє »