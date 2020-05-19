ДБР призупинило приватизацію Миколаївської енергопостачальної компанії

Електронні торги призупинили через заниження реальної ціни корпоративних прав на 30 мільйонів гривень

Електронні торги призупинили через заниження реальної ціни корпоративних прав на 30 мільйонів гривень

Початкову вартість Миколаївської енергопостачальної компанії посадовці «Миколаївобленерго» занизили на 30 мільйонів гривень, а чиновники Фонду держмайна не вжили заходів з усунення цього порушення.

ДБР запобігло діям посадовців Фонду державного майна України та АТ"Миколаївобленерго", що могли привести до розтрати майна на суму понад 30 мільйонів гривень.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт ДБР.

Посадові особи АТ "Миколаївобленерго" (70 % якого належить Державі в особі Фонду Держмайна та є об’єктом критичної інфраструктури), з порушенням встановленої процедури та без погодження Наглядової ради, 30 квітня 2020 року оголосили про продаж 100% корпоративних прав ТОВ "Миколаївська електропостачальна компанія", яка належить акціонерному товариству.

Торги мали відбутися 8 травня 2020 року, а початкова вартість лоту становила 20 млн грн. Проте, реальна ціна корпоративних прав ТОВ "Миколаївська електропостачальна компанія" - приблизно 50 млн грн.

Члени Наглядової ради підприємства (посадовці Фонду Держмайна) на момент оголошення аукціону не вжили заходів щодо усунення зазначеного порушення законодавства.

Таким чином, у разі проведення аукціону, завдана шкода підприємству з часткою держави могла становити майже 30 млн грн.

З урахуванням наданих ДБР відомостей та опрацювання питання Фондом держмайна, електронний аукціон скасували.

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