Голова Миколаївської облради показала свою квартиру в соцмережах

Показане Вікторією Москаленко житло не внесене в декларацію чиновниці

Фото: Сторінка Вікторії Москаленко в Facebook

Показане Вікторією Москаленко житло не внесене в декларацію чиновниці

Голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко показала квартиру, яку їй подарувала сестра» і яка, з невідомих причин не внесена до декларації.

Екскурсію по житловій площі Вікторія Москаленко влаштувала за допомогою прямого ефіру в Facebook.

Про це пише RegioNews.

На відео голова облради показала вельми скромні кухню і вітальню.

Я хочу, щоб ви всі побачили, як сьогодні живе голова обласної ради Миколаївської області, - розповідала Москаленко.

Голова облради зазначила, що площа її квартири становить 54 кв. м. При цьому тут вона живе разом з донькою і чоловіком.

Щодо походження квартири, то у власності сім'ї Москаленко вона нібито вже 13 років і раніше належала сестрі. Однак з народженням племінниці (дочки Вікторії Москаленко Софії – ред.) сестра Лілія вирішила подарувати цю квартиру голові облради.

Цікаво, що з 2016 року у деклараціях голови облради квартира не фігурувала, що є порушенням Закону.

"Брехня встигає обійти півсвіту, поки правда одягає штани" Вінстон Черчілль На шкода, дійсно брехня вже обійшла півсвіту про квартиру, яку я начебто купила, про мою просто "заоблачну" заробітну плату! Але правда є! Тож, запрошую всіх в гості до себе в квартиру! І слухайте про мою заробітну плату! Нараховано за 2019 рік - 992 971, 00 грн Альо "на руки" я отримала 690 412,00 грн. Слухайте і дивіться правду Репост Опубліковано Вікторією Москаленко Неділя, 17 травня 2020 р.

Згідно з даними єдиного держреєстру декларацій, голова облради володіє ще однією квартирою в Миколаєві площею 95,8 кв. м. і 20% квартири, розташованої в селі Мішково-Погорілово Миколаївської області.

Крім цього голова розповідала про свою заробітну плату, але заплуталася в цифрах. Під час прямого ефіру вона сказала, що за рік їй нарахували 992 тисячі грн, з яких на руки отримано 893,9 тисяч грн.

А в самому пості, після завершення ефіру, вона вказала іншу суму — на 200 тисяч менше.

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