Фінансова криза: за чотири місяці мер Чернівців отримав понад пів мільйона
За 4 місяці поточного року мер Чернівців Олексій Каспрук отримав 525 тисяч гривень зарплати, премій, надбавок і виплат.
За квітень 2020 року міському голові Чернівців Олексію Каспруку нарахували 45 тисяч 881 грн зарплати. У березні мер Чернівців отримав понад 100 тисяч грн, з яких 50 тисяч зарплати і стільки ж матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань.
Про це стало відомо з офіційної відповіді Чернівецької міської ради на інформаційний запит журналістів місцевого каналу "Чернівецький промінь", пише RegioNews.
Загалом на виплату матеріальної допомоги чиновникам Ратуші з міського бюджету використали майже 6 млн грн.
Про це йдеться на facebook сторінці журналістки Антоніни Фігель. У коментарях до оприлюдненого відео викладені також заяви окремих чиновників міської ради на отримання допомоги для вирішення соціально-побутових питань.
5,8 млн грн для чиновників в період пандемії проти 5 млн грн для медиківОпубліковано Antonina Figel Вівторок, 12 травня 2020 р.
Нагадаємо, що на початку квітня депутати чернівецької міськради прийняли рішення про доплати чернівецьким медикам, які борються з коронавірусом. На ці цілі виділили 5 млн грн на 3 місяці.
Деякі депутати пропонували виділити 10 млн грн, але Олексій Каспрук зазначив, що в бюджеті не вистачає коштів через фінансову кризу пов’язану з COVID-19.
Однак, незважаючи на фінансову скруту, наприкінці березня, майже усі працівники міськради отримали матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань на загальну суму 5 млн 836 тисяч грн. Найбільше отримав мер Каспрук - понад 50 тисяч грн.
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