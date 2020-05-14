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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
14 травня 2020, 13:26 27

Фінансова криза: за чотири місяці мер Чернівців отримав понад пів мільйона

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14 травня 2020, 13:26 27
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На виплату матеріальної допомоги чиновникам чернівецької міської ради витратили майже шість мільйонів, тоді як на доплати медикам тільки п`ять
На виплату матеріальної допомоги чиновникам чернівецької міської ради витратили майже шість мільйонів, тоді як на доплати медикам тільки п`ять

За 4 місяці поточного року мер Чернівців Олексій Каспрук отримав 525 тисяч гривень зарплати, премій, надбавок і виплат.

За квітень 2020 року міському голові Чернівців Олексію Каспруку нарахували 45 тисяч 881 грн зарплати. У березні мер Чернівців отримав понад 100 тисяч грн, з яких 50 тисяч зарплати і стільки ж матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань.

Про це стало відомо з офіційної відповіді Чернівецької міської ради на інформаційний запит журналістів місцевого каналу "Чернівецький промінь", пише RegioNews.

Загалом на виплату матеріальної допомоги чиновникам Ратуші з міського бюджету використали майже 6 млн грн.

Про це йдеться на facebook сторінці журналістки Антоніни Фігель. У коментарях до оприлюдненого відео викладені також заяви окремих чиновників міської ради на отримання допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

5,8 млн грн для чиновників в період пандемії проти 5 млн грн для медиків

Опубліковано Antonina Figel Вівторок, 12 травня 2020 р.

Нагадаємо, що на початку квітня депутати чернівецької міськради прийняли рішення про доплати чернівецьким медикам, які борються з коронавірусом. На ці цілі виділили 5 млн грн на 3 місяці.

Деякі депутати пропонували виділити 10 млн грн, але Олексій Каспрук зазначив, що в бюджеті не вистачає коштів через фінансову кризу пов’язану з COVID-19.

Однак, незважаючи на фінансову скруту, наприкінці березня, майже усі працівники міськради отримали матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань на загальну суму 5 млн 836 тисяч грн. Найбільше отримав мер Каспрук - понад 50 тисяч грн.

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зарплати допомога Чернівці мер горсовет Олексій Каспрук
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