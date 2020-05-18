Глава Николаевского облсовета показала в соцсетях свою квартиру

Показанное Викторией Москаленко жилье не внесено в декларацию чиновницы

Фото: Страница Виктории Москаленко в Facebook

Показанное Викторией Москаленко жилье не внесено в декларацию чиновницы

Председатель Николаевского областного совета Виктория Москаленко показала квартиру, которую ей «подарила сестра» и которая, по неизвестным причинам не внесена в декларацию.

Экскурсию по жилплощади Виктория Москаленко устроила при помощи прямого эфира в Facebook.

Об этом пишет RegioNews.

На видео глава облсовета показала весьма скромные кухню и гостиную.

Я хочу, чтобы вы все увидели, как сегодня живет глава областного совета в Николаевской области, - рассказывала Москаленко.

Глава облсовета отметила, что площадь ее квартиры составляет 54 кв. м. При этом тут она живет вместе с дочкой и мужем.

Что касается происхождения квартиры, то в собственности семьи Москаленко она якобы уже 13 лет и раньше принадлежала сестре. Однако с рождением племянницы (дочери Виктории Москаленко Софии – ред.) сестра Лилия решила подарить эту квартиру главе облсовета.

Интересно, что с 2016 года в декларациях главы облсовета жилплощадь не фигурировала, что является нарушением Закона.

"Брехня встигає обійти півсвіту, поки правда одягає штани" Вінстон Черчілль На жаль, дійсно брехня вже обійшла півсвіту про квартиру, яку я начебто купила, про мою просто "заоблачну" заробітну плату! Але правда є! Тож, запрошую всіх в гості до себе в квартиру! І слухайте про мою заробітну плату! Нараховано за 2019 рік - 992 971, 00 грн Але "на руки" я отримала 690 412,00 грн. Слухайте і дивіться правду Репост Опубліковано Вікторією Москаленко Неділя, 17 травня 2020 р.

Согласно данным единого госреестра деклараций, глава облсовета владеет еще одной квартирой в Николаеве площадью 95,8 кв. м. и 20% квартиры, расположенной в селе Мешково-Погорелово Николаевской области.

Помимо этого председатель рассказывала о своей заработной плате, но запуталась в цифрах. Во время прямого эфира она сказала, что за год ей начислили 992 тысячи грн, из которых на руки получено 893,9 тысяч грн.

А в самом посте, после завершения эфира, она указала другую сумму — на 200 тысяч меньше.

Читайте также: Нардепа из Кировоградской области подозревают в злоупотреблении властью

На Прикарпатье депутат подрался с журналистами

Нардеп Игорь Молоток хочет доказать, что непричастен к покушению на жизнь мэра Конотопа Артема Семенихина