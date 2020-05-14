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Альона Коханчук Редактор [email protected]
14 травня 2020, 11:39 25

В Україні спостерігається згортання реформи децентралізації – мер Миколаєва

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14 травня 2020, 11:39 25
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Сєнкевич планує звернутися до президента щодо урегулювання ситуації
Фото: міська рада Миколаєва
Сєнкевич планує звернутися до президента щодо урегулювання ситуації

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що в Україні спостерігається згортання реформи децентралізації, а органи місцевого самоврядування втрачають повноваження.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook за підсумками онлайн-наради Асоціації міст України під головуванням Віталія Кличка, передає RegioNews.

Він зазначив, що по всій країні ситуація складається вкрай негативно, тому що у органів місцевого самоврядування знову забирають повноваження, які вони вже почали використовувати на благо міст та громад. Крім того, бюджети недоотримують необхідне фінансування.

Олександр Сенкевич висловив думку, що міські голови та голови ОТГ повинні перешкоджати цим тенденціям. У зв’язку з цим він намір звертатися до президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Висловив думку, що ми не повинні сьогодні, як міські голови та як голови територіальних громад допустити цього. Будемо звертатись найближчим часом до президента України та прем’єр-міністра щодо блокування цих ініціатив", - написав він.

Нагадаємо, 7 травня Кабінет Міністрів України затвердив перспективні плани формування територій громад Вінницької, Донецької, Черкаської та, з доопрацюванням, Чернівецької областей.

Також 13 травня Кабінет Міністрів України затвердив перспективний план формування територій громад Чернігівщини, а також ще чотирьох областей: Волинської, Кіровоградської, Полтавської та Закарпатської.

Крім того, у Чернігівській області створять 57 громад.


ОТГ реформа децентралізація Миколаїв
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