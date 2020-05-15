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15 травня 2020, 15:22 3

Фонд держмайна передумав віддавати "Миколаївську ТЕЦ" у комунальну власність міста

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15 травня 2020, 15:22 3
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На теперішній час питання неактуальне та безперспективне
Фото: скрін з відео
На теперішній час питання неактуальне та безперспективне

Миколаїв втратив можливість забрати ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» у власність територіальної громади.

Про це в ефірі телеканалу НІС-ТВ розповів заступник Миколаївського міського голови з питань енергоефективності Олександр Омельчук, передає RegioNews.

Він повідомив, що коли була можливість забрати ТЕЦ, депутати Миколаївської міської ради довго зволікали з прийняттям рішення, а на сесії питання не набрало необхідної кількості голосів "за".

Нажаль, у літній період не вдалося набрати необхідну кількість голосів депутатів для звернення до Фонду державного майна. Це вдалося зробити лише наприкінці року. Наприкінці року у Фонду державного майна вже була інша позиція з приводу ТЕЦ. Ми отримали від них лист зі словами: "Спасибі, що ви проявили ініціативу, але ми будемо реалізовувати майно за іншою програмою", - розповів він.

На теперішній час, за словами Омельчука, це питання неактуальне і безперспективне.

За інформацією ЗМІ, у січні 2019 року тодішній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман дав доручення тодішньому віце-прем'єр-міністру Геннадію Зубко доопрацювати і оформити у відповідності з регламентом проекти рішень про передачу ТЕЦ у міську комунальну власність.

У червні 2019 року на сесії міськради депутати не погодили проект рішення про безоплатну передачу державного пакета акцій "Миколаївської ТЕЦ" у комунальну власність міста. Це рішення набрало необхідну кількість голосів лише на сесії у грудні минулого року.


тепло електроенергія Миколаїв
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