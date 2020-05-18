Сумський апеляційний суд призначив до розгляду справу про захист честі нардепа Молотка

Нардеп Ігор Молоток хоче довести, що непричетний до замаху на життя мера Конотопа Артема Семеніхіна

Фото: сайт Ігоря Молотка

Нардеп Ігор Молоток хоче довести, що непричетний до замаху на життя мера Конотопа Артема Семеніхіна

Конотопський міжрайонний суд раніше визнав непричетність Молотка до побиття мера Конотопа Олександра Семеніхіна, але останній подав апеляцію на таке рішення першої інстанції.

Про це пише RegioNews з посиланням на видання Sumy Today.

Як відомо із рішення суду першої інстанції, за захистом честі, гідності та ділової репутації до суду звернувся нардеп Ігор Молоток із позовом до Конотопського міського голови Артема Семеніхіна, а також депутатки Сумської обласної ради Олени Сердюк.

Конотопський міськрайонний суд позов задовольнив, а саме визнав недостовірною та такою, що принижує честь, гідність та ділову репутацію Ігоря Молотка інформацію, яка була поширена Facebook. Йдеться про два пости після побиття мера Конотопа Артема Семеніхіна влітку минулого року за місяць до виборів у Верховну Раду.

Нагадаємо, і Молоток, і Семеніхін балотувалися до парламенту по мажоритарному округу №160. Під час виборчої кампанії Артема Семеніхіна побили. Тоді він вважав, що до замаху на його життя міг бути причетний політичний опонент. Таку ж думку висловлювала і депутатка Сумської обласної ради Олена Сердюк.

Суд зобов’язав Артема Семеніхіна та Олену Сердюк спростувати розповсюджену інформацію у такий же спосіб, у який вона була поширена, а саме розміщенням посту та відеозапису із проханням максимального репосту та поширення цього відео в мережі інтернет на власній сторінці у Facebook, стягнути з них солідарно 50 тисяч гривень моральної шкоди та відшкодування судових витрат по 3044,7 грн з кожного.

Між тим, конфлікт інтересів Молотка і Семеніхіна триває досі. Так нещодавно Артем Семеніхін розмістив на своїй сторінці у Facebook пост, у якому повідомив про задекларований із запізненням подарунок матері Молотка своєму синові, вартістю понад 700 тисяч гривень.

Ще один пост стосувався помічниці нардепа Молотка, яка за декларацією не має житла.

Своєю чергою нардеп Ігор Молоток поширену інформацію ніяк не коментує.